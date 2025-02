La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha sido distinguida como Académica de Honor de la Academia Médico-Quirúrgica Española en un acto que ha tenido lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. La reportera de 'Caiga quien caiga' Violeta Muñoz ha estado presente allí para saber el por qué de esta entrega de reconocimiento, además de para saber cómo está en estos momentos la sanidad madrileña , de la mano de algún experto. Por último, nuestra reportera ha podido hablar, en exclusiva, con la mismísima Isabel Díaz Ayuso. No es el único político que no se ha podido resistir al micro de 'CQC'. Alberto Nuñez Feijóo o Esperanza Aguirre también han pasado ya por 'CQC'.

Uno de los médicos bromeaba: "Es como si a mí me nombran Cardenal del Vaticano". Y es crítico con cómo está actualmente la sanidad: "Cada vez hay más pacientes crónicos y la inversión no está acompañado. En la Paz, por ejemplo, falta un edificio nuevo, se está cayendo a pedazos. Y hay saturación de las urgencias" . Javier Amador, médico de familia, asegura ante el micro de 'CQC' que Isabel Diaz Ayuso "tiene que visitar los centros de salud para ver la realidad".

Y llegaba el momento. Violeta Muñoz conseguía hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque en un principio tan solo se paraba para saludar y mirar , sonriendo, a la cámara del programa de Telecinco. "Bonito colgante" , le decía la reportera a Isabel Díaz Ayuso nada más verla, colgante que le habían dado por el reconocimiento que acababa de recibir. "No soy alumna ilustre por los resultados académicos, sí por los laborales" , matizaba Isabel Díaz Ayuso.

En cuanto a cómo está la sanidad madrileña en estos momentos, Ayuso asegura que está viviendo un "momento muy bueno": "No paramos de crecer. Madrid está de moda, y eso requiere que los servicios públicos se tengan que reforzar". Violeta Muñoz le pedía una diferencia entre el 'Caso Begoña Gómez' y el 'Caso González Amador': "No son ni siquiera comparables. Por ejemplo, a mi pareja ni siquiera la conocía. Cuando hizo esa declaración fiscal que se ha convertido en un caso de Estado, no tiene que ver con la Comunidad de Madrid".