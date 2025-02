"Votos por un puñado de euros. Lo que no nos ha contado el Gobierno de la pedagogía es que las deudas no desaparecen, sino que cambian de bolsillo. La banca siempre gana. ¿Quién paga la fiesta de los que más han gastado? Todos los españoles. Una deuda mancomunada. La cara de satisfacción de Junqueras era evidente. Reclamaba una quita de 15.000 millones. Llegó el Gobierno a la barra y dijo: Sujétame el cubata. ¿15.000 millones? No. 17.000 millones. Como estos. ¿Cómo te quedas, Junqueras? 2.000 millones más. Esto sí que es marciano. ¿Cómo se financiará la fiesta? Con más impuestos. El 23 de noviembre, la ministra candidata dijo: "No toleraremos una condonación de la deuda a Cataluña. Es que se lo inventan". Ahora quiere decir que el que quiera la quita, que la pida. Pero como en "El bueno, el feo y el malo", aquí hay un duelo a tres entre Sánchez, Junqueras y Puigdemont", ha continuado.