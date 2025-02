Martin Varsavsky, amigo de Musk: "Salir a buscar pelea con Trump daña a los españoles"

"No son nazis. Yo soy judío y el peligro mayor para judíos y cristianos es es islamismo, por eso es muy buena idea plantarle cara ", ha dicho Martin Varsavsky sobre la denominada 'ultraderecha' alemana y sus avances tras las últimas elecciones.

Además, Varsavsky ha matizado sus declaraciones hablando sobre los votantes arrepentidos de Donald Trump: "Yo dije que se estaban arrepintiendo por un tema concreto que es el tema de Ucrania. Critiqué a Trump por eso porque estoy a favor de Ucrania y en contra de Putin. En España creen que Trump es tonto, pero no es ningún tonto y sin duda Elon Musk es la persona más inteligente del mundo. El tema de que llamasen dictador a Zelenski me enojó, pero también veo que Trump tiene una manera de negociar que, nos guste o no nos guste, funciona".