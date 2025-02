La posición de Alberto Núñez Feijóo ante la inmigración: "Hay que sellar las fronteras y expulsar a los inmigrantes ilegales"

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha estado este lunes 24 de febrero en 'El Programa de Ana Rosa'.

Este lunes 24 de febrero, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa' para hablar de la agitada actividad política que acontece en nuestro país y de sus constantes choques con el partido de Pedro Sánchez.

Feijóo ha comenzado analizando el tablero político internacional y el resultado de las elecciones en Alemania: "Creo que hay una buena noticia y es que va a haber un Canciller del Partido Popular europeo que es un europeísta convencido que quiere que Alemania vuelva a crecer. Creo que bueno legitimar que gobierne el que gane y que en Alemania Frankenstein se solamente un personaje de ficción, no como pasa en España. Es evidente que la ultraderecha ha crecido mucho y eso no es una buena noticia, pero espero y deseo que volvamos a ver la centralidad en las políticas europeas centralizadas", ha dicho el líder del PP.

"El autor del 'no es no' imposibilita que en España se acepten los resultados y gane la lista más votada y que pueda haber acuerdos para garantizar la gobernabilidad en nuestro país. Con el señor Sánchez, la política institucional es incompatible con su carácter y con su biografía", ha dicho Feijóo cuando le han preguntado por un posible pacto entre los dos partidos mayoritarios de nuestro país.

Sobre su falta de comunicación entre PP y PSOE, Alberto Núñez Feijóo ha apuntado: "Llevamos más de un año sin reunirnos. Desde que tomó posesión no ha vuelto a tener ningún contacto con el partido mayoritario ni con el jefe de la oposición. Es muy difícil hablar con alguien que no quiere hablar, que es el creador del Frankenstein y del 'no es no".

De las declaraciones de Pedro Sánchez comparando al PP con los colaboracionistas del nazismo por sus pactos con VOX, Núñez Feijóo ha respondido: "Firmé el compromiso de dejar votar la lista más votada y él no fue recíproco. En todas las Comunidades Autónomas en las que ganamos, el PSOE se negó en todas ellas y formamos Gobierno con el único partido político, que es VOX, que dio estabilidad. Me dedico a acreditar una alternativa de Gobierno a nuestro país y no voy a perder el tiempo ni en las difamaciones del señor Sánchez ni en la estrategia de VOX. Si un español quiere cambiar al Gobierno de España, y le aseguro que es la mayoría, votando al PP, ese cambio está asegurado. El PP es la única alternativa para cambiar al Gobierno de España", ha sentenciado.

Sobre si habrá elecciones en nuestro país antes del 2027, Núñez Feijóo ha respondido: "No depende de Sánchez. Tenemos al presidente más débil de los últimos 50 años en nuestro país y es la legislatura más débil de todo estos años. El presidente no dirige la Nación porque no tiene suficiente mayoría en el Parlamento ni unidad en su Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo: "Sánchez no puede hablar de patriotismo con este panorama, es inaudito. Ha engañado a su partido y a Puigdemont"

Además, se ha pronunciado a cerca de una si habrá o no cuestión de confianza: "No sabemos en qué consisten los acuerdos de Sánchez con Puigdemont con un mediador internacional de por medio. Fíjese usted que humillación para un país. El problema que tenemos en nuestro país es que el Sanchismo consiste en confundir y eso es letal para la democracia Española. Lo primero que tendré que hacer si tengo la confianza de los españoles es volver a la normalidad democrática del país".

Sobre un posible pacto entre PP y VOX, Feijóo ha dicho: "Las elecciones las hemos ganado el 23 de julio y creo que en esta ocasión los españoles tienen la experiencia de ese día y saben lo que pasa si se divide el voto, si no se concentra el voto antisanchista en un partido. Mi compromiso es gobernar en solitario mi país y creo que podemos conseguirlo", ha sentenciado el líder de la oposición.