"Junts no quiere café para todos, quieren un café solo con hielo. El partido de Puigdemont reclama una derrama para quedarse con el edificio. Una condonación total de 73.000 millones. ¿Quién da más? Poco le queda al Gobierno por subastar a cambio de unos votos que no han evitado un récord de 85 derrotas en el Congreso. Una debilidad cuya evidencia no podría borrar ni el Fiscal General. Lo han venido todo: Los indultos, la reforma del Código Penal, la Amnistía y la súperquita. Solo le queda la financiación singular, el referéndum y la autodetermicación", ha continuado.