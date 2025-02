Ana Rosa Quintana: "Pedro Sánchez está llamando colaboracionistas nazis a 8 millones de votantes"

"Buenos días. España no es Alemania. Es lo que dice Pedro Sánchez para justificar que aquí los socialistas no negociarán con el PP nunca una gran coalición. Y el presidente no se queda ahí. Se despacha a gusto y compara al PP con los colaboracionistas del nazismo por sus pactos con Vox. Ni más ni menos. Está llamando colaboracionistas nazis a 8 millones de votantes. El presidente añade que el PP está tutelado por la extrema derecha", ha comenzado Ana Rosa.