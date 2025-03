Buenos días. El show de Trump: 'Matonismo al más alto nivel'. Zelenski no llevó traje a la Casa Blanca, pero Trump y su vicepresidente Vance le hicieron un traje a medida delante de todo el planeta que asistía atónito a una escena insólita. La escenificación del nuevo orden mundial podría calificarse como el nuevo desorden mundial. Trump citó a Zelenski en el Despacho Oval para negociar la paz y las tierras raras. En realidad Trump, haciendo honor a su nombre, le tendió una trampa para humillarlo ante todo todo el mundo", ha comenzado la presentadora.

Ana Rosa ha continuado: "El presidente lo abroncó por no rendirse ante Putin, pero el ucraniano no se amilanó. Fue valiente, plató cara al hombre más poderoso y se ganó al mundo. Trump actuó como un abusón de patio de colegio ayudado por su vicepresidente. Dos contra uno, un linchamiento inmoral al que se sumaron periodistas que hicieron la ola al hombre naranja. Decía Winston Churchill que "el diplomático es una persona que primero piensa dos veces y finalmente no dice nada".