El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha señalado este sábado que su homólogo ucraniano , Volodimir Zelenski, con quien ha mantenido una bronca pública sobre en el marco de la guerra en Ucrania, no está interesado "en lograr la paz" sino en criticar al líder ruso, Vladimir Putin.

"No tiene por qué quedarse ahí y decir sobre Putin esto, sobre Putin aquello, todas cosas negativas", ha dicho el mandatario en declaraciones a los periodistas, según ha recogido la cadena estadounidense CNN.

En este sentido, ha asegurado que "lo que tiene que hacer" Zelenski es "hacer la paz" : "No tiene por qué quedarse ahí y decir cosas negativas sobre Putin. Tiene que decir que quiere hacer la paz".

"No quiero seguir luchando en una guerra. Su gente está muriendo. No tiene las cartas en la mano, para que lo entiendan", ha insistido, al añadir que el dirigente ruso quiere retornar a la Casa Blanca tras la bronca pública "ahora mismo". "Pero no puedo hacerlo", ha recalcado el estadounidense.