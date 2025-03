Sandra Barneda cuenta lo que pensó de Montoya la primera vez que lo conoció

La presentadora ha revelado su primera reacción al conocer a Montoya

Sandra Barneda ha valorado en '¡De Viernes!' el éxito de la última edición de 'La isla de las tentaciones'

El emotivo momento entre Sandra Barneda y Montoya en la despedida de 'Villa Montaña': "El amor es maravilloso, profundo y doloroso"

Sandra Barneda se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para hacer balance de la última edición de 'La isla de las tentaciones'. La presentadora del concurso ha asegurado que no se esperaba en ningún momento el éxito de la edición, que ha dado la vuelta al mundo con escenas virales como la carrera de Montoya.

"Soy más proamor de lo que pensaba después del concurso"

Además, cuenta que el concurso es un reflejo de los sentimientos que viven los jóvenes hoy en día. Barneda reconoce que es 'reality' le ha hecho "ser más proamor". "Este programa me ha enseñado mucho, y una de las cosas que he descubierto es que soy más proamor de lo que pensaba. ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Y quién no se ha equivocado por amor?", lanza.

Los colaboradores del espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona no han podido evitar preguntarle a la televisiva por uno de los concursantes más icónicos de la temporada: José Carlos Montoya.

Así reaccionó Barneda cuando lo conoció la primera vez

Sandra Barneda asegura que no dio crédito cuando lo vio por primera vez. Cuenta que se encontraba en 'Villa Montaña' con el resto de sus compañeros y no pudo evitar no entrar en la habitación en la que se encontraba Montoya.