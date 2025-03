Alejandra Rubio, sobre Terelu Campos en 'Supervivientes': "No quiero que piense que me ha decepcionado"

La famosa colaboradora no ha podido evitar romperse en pleno directo: así le ha agradecido Sandra Barneda su mensaje

Alejandra Rubio ha hablado del paso de su madre por 'Supervivientes'

Alejandra Rubio desvela el punto débil de su madre, Terelu Campos: "Es muy controladora..."

En la gala de este domingo de 'Supervivientes', Terelu Campos acababa rota completamente en directo al recordar el cáncer que sufrió por partida doble en su pasado.

Tan solo unas horas después de ver a su madre contando entre lágrimas cómo vivió estas enfermedades, su hija Alejandra Rubio ha contado en 'Vamos a ver' cómo vivió ese momento: "Sabía que esto podía pasar. A mí me chocó mucho cuando me pidió perdón y me dio pena, pero yo no la he obligado a nada y solo le aconsejé que sacase su lado divertido, y creo que lo está haciendo", ha dicho la colaboradora.

"En ningún momento quiero que piense que esto es una decepción. Sabéis que soy un poco rara con estas cosas y algunas prefiero que sean en privado. Ella es de otra manera y no le puedo decir a mi madre que sea de otra manera. Yo hay cosas que me guardo para mí y en seo somos muy distintas. Yo estoy muy orgullosa de cómo afrontó todo esto y ella lo sabe", ha continuado explicando Alejandra Rubio.

"Mi madre no suele roncar, es más de hablar por la noche. Entiendo a los compañeros porque si estás conviviendo con alguien que ronca...", ha continuado analizando Alejandra Rubio.

"Pelayo es el único que le ha dicho la verdad porque el resto no se atreven a hacerlo. Lo de esterilla, se ve en vídeos que siempre la quiere compartir y que le reprochen que lo hace... ella no lo ha pedido ni lo ha exigido"; ha sentenciado la hija de Terelu Campos

La participación de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' dejó a todos boquiabiertos. Una auténtica estrella de la televisión acudiría a Cayos Cochinos y participaría como concursante de pleno derecho (con una misión) y se enfrentaría a las adversidades y retos que es estar en Honduras. Y lo que ello supone: la famosa colaboradora tiene muchas historias que contar y alguna que otra confesión que revelar, y que seguramente hasta ahora no sabíamos. Pues bien, Terelu ha acabado rota completamente en directo al recordar el cáncer que vivió por partida doble en su pasado.

Tras darle paso Sandra Barneda, la colaboradora acababa a lágrima viva, sin querer ser la protagonista de la historia y dándonos una auténtica lección de vida: "No pasa nada. Le prometí a mi hija que no iba a llorar. Detesto la pena. No he venido para dar pena a nadie. Lo siento, pero no. Es algo que no me quiero permitir a mí misma. No soy más ganadora ni luchadora que nadie. Soy como tantas personas que nos están viendo que no tienen más c****** que luchar".

Las conmovedoras palabras de Terelu Campos

Hay que recordar que la hermana de Carmen Borrego se ha enfrentado al cáncer de mama hasta en dos ocasiones y su lucha por la visibilidad y el apoyo a esta enfermedad es incansable: "Aquí no es elegir susto o muerte. Aquí es haces lo que te dicen y punto. A partir de ahí, tener relativamente suerte y que lo que te haya pillado pueda curarse... no es más luchador el que lo vence que el que se va". Terelu reconocía que no le "hace bien emocionarse": "Es como si hubiera avanzado y de repente doy tres paso atrás. No quiero vivir con miedo y si me tiene que pasar algo, me pasará. Pero no voy a vivir con miedo", estas últimas palabras provocaban un fuerte aplauso tanto del resto de concursantes como del plató.

Además, recordaba que todo lo que le ocurrió a ella fue totalmente desprevenido: "Por mucho miedo que tengamos... si te pasa, te va a pasar, lo quieras o no lo quieras". En ese momento, Sandra Barneda le daba su opinión a Terelu, agradeciéndole el discurso que acababa de emitir en pleno directo y ante tantas personas: "Yo lo que he visto y he percibido es a alguien que ha hablado desde las entrañas. Desde su verdad. Solo por eso te doy las gracias".

Terelu Campos, un ejemplo de superación

Era la propia Terelu Campos la que en un momento dado le confesaba a sus compañeros todo al detalle: "Yo tuve un cáncer en la mama derecha. Hice el tratamiento de cinco años... hago el tratamiento de cinco años y el médico me dijo que tenía que estar un año sin tratamiento. Cuando me hice la revisión tenía otro en el otro pecho. Además, sabían que la piel iba a morir... yo no miraba porque si yo me lo llego a ver así no sé si se me hubiera podido olvidar en la vida".