Noelia, la quinta clasificada de ‘Next Level Chef’: “Me voy feliz”

“ No estéis tristes porque yo no lo estoy ”, ha asegurado Noelia antes de abandonar su paso por ‘Next Level Chef’ convertida en la quinta clasificada de la edición. La cocinera amateur estaba feliz de su paso por el concurso y de haber llegado a la final junto a cocineros profesionales .

Cuando ha comenzado la prueba de intolerancias, Noelia ha tenido claro que no lo iba a tener nada fácil y más allá, de haber conseguido o no las texturas, su mentor, Francis Paniego, le ha explicado que había cometido dos fallos que la dejaban fuera de la competición. Noelia no había utilizado todos los ingredientes que había cogido de la plataforma y había utilizado un ingrediente que no era compatible con las intolerancias que le pedían.