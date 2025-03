Ana Rosa Quintana matiza sus palabras sobre el andaluz: "Tengo muchos defectos, pero esto..."

Ana Rosa cree que sus palabras se han sacado de contexto. "¿Ustedes creen que yo voy a decir que hay que subtitular el andaluz?", se preguntaba y añadía: "Perdón, Andalucía está en mi casa. Mi marido es andaluz, toda la familia es andaluza, yo soy medio andaluza. Entonces, no me toquen las narices con cosas, que me pueden criticar y hacen ustedes muy bien, pero esto no es así".