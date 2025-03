Manuel ha actuado de mediador entre Montoya y Anita, aconsejándoles e intentando que la relación entre los tres vaya cada vez a mejor

Los tres están viviendo desde su frenético reencuentro un vaivén de emociones: esto han dicho en directo

El reencuentro que vivimos entre Anita, Manuel y Montoya no pudo ser más frenético. Los tres se han vuelto a ver las caras en una isla y la tensión es total. No obstante, durante la pasada gala, Montoya y Manuel se dieron un abrazo que dejaba claro que, a pesar de todo lo que arrastran de atrás, van a intentar convivir como puedan. Pues bien, Sandra Barneda ha conectado con ellos en directo durante la gala de este domingo y se encontraban jugando al golf en la playa. No obstante, durante estos días, han tenido más de un rifirrafe en la isla. Pero eso no ha opacado lo que ahora piensan: quieren dejar los malos rollos atrás.

De hecho, Manuel ha actuado de "mediador" entre Montoya y Anita, dándoles consejos e intentando que todo se calme entre ellos un poco más. "Hay veces que os cerráis en banda. Cada vez os tiráis más por tierra. No se puede recordar todos los días todo...", le señalaba Manuel a Anita. Y también le aconsejaba a Montoya: "Con comportamientos tuyos te contradices a ti y a la chavala la contradices".

Un "acercamiento histórico"

Y es que Manuel y Montoya han protagonizado en las últimas horas, tras toda la tensión, un "acercamiento histórico". "Yo no voy a discutir contigo más aquí. Anita está enamorada de ti. Y yo me alegraría lo más grande si los dos os dierais una oportunidad. Yo sé que tú en el fondo la sigues queriendo y estás enamorado de ella", aseguraba Manuel. Montoya confesaba que la sigue queriendo pero "tiene el corazón muy pisado".

"Conmigo, si vas a ver algo aquí, es que yo no vengo ni a ser tu enemigo ni a hacerte daño. Si diera marcha atrás, fuera del programa, no hubiera tenido un acercamiento con Anita sabiendo el daño que te ha hecho", aseguraba Manuel. Montoya rompía a llorar y hacía autocrítica: "Si no lo hubieras hecho yo no estaría así. Yo también soy consecuente, yo también la cagué... es muy duro". Las lágrimas de Montoya contagiaban a Manuel, que también hacía autocrítica: "Si hay algún momento en el que hayas visto que te he faltado al respeto, te pido perdón".

Manuel y Montoya, lejos de los malos rollos

En directo, Montoya se emocionaba: "Me alegro de que Manuel haya empatizado un poco. Me ha entendido, desde el principio. Quiero dejar claro que no quiero compararme con nadie. Pero hay que reconocer todo y quería saber la verdad". Manuel, por su parte, subrayaba que han tenido muchas conversaciones sobre todo esto y reconocía que no se ha alegrado de lo que ha hecho: "Me pongo hasta nervioso. Ha sido una situación dura para los tres. Quiero llevarnos lo mejor posible entre los tres y no quiero crear conflicto ni problemas".

Salta como nunca la tensión entre Manuel, Anita y Montoya

Y es que a Montoya ha sido al que más le ha costado asimilar estos días la entrada de Manuel y Anita al programa. "Estaba yo solo. Y habéis llegado, a mi casa...", subrayaba el exfutbolista, muy indignado. "Tengo la cabaña aquí, tendrás que dormir aquí", le decía Montoya a Anita. Manuel, mientras tanto, bromeaba: "Os dejaría intimidad a los dos por si llegáis en un momento dado a reencontrarse". Esto hacía estallar a Montoya: "Nada más que piensas en el sexo, por eso no entendía que mi pareja se fijara en alguien como tú".

Además, los tres recordaban su intenso paso por 'La isla de las tentaciones', reprochándose actitudes y comportamientos y abriendo heridas del pasado. "Ella cayó antes que tú, pero tú también caíste", le señalaba Manuel a Montoya, que según él, piensa que respetó a Anita en todo momento. "Tu causa no te hace ser superior a ella", aseguraba Manuel. "Lo que me hacía ver ella es que tú estabas enamorado", indicaba Montoya. Pero Anita volvía a dejar claro que eso daba igual, puesto que ella estaba enamorada de Montoya, no de Manuel.

En un momento dado, ya por la noche en Playa Misterio, Anita estallaba después de que Montoya le reprochase que no le había querido bien: "¡Tampoco me has querido bien tú en todo el año! Delante de toda España, me he cegado, amo a esta persona. ¡Me he equivocado mucho, no me imagino una vida que no sea a su lado! ¡Y lo siento!", exclamaba Anita, rompiendo a llorar y mirando a las cámaras de 'Supervivientes' con los ojos lacrimosos. Y la joven volvía a dejar claro que entre Manuel y ella ya no hay nada. Pero Montoya no olvida el pasado y así se lo hace ver a estos una y otra vez desde que entraron a 'Supervivientes'.

En directo, Montoya revelaba lo que más le dolió de la entrada de Manuel y Anita a Honduras: "Para mí ha sido una pesadilla, ha sido revivir todo. En el momento en el que se bajó Manuel pensaba que estaba entrando en 'La isla de las tentaciones' otra vez. Para mí ha sido removerlo todo y revivir lo mismo. Es un trauma que he pasado. Yo quería que esto fuera mi cura, pero veremos a ver", decía tras ser preguntado por Sandra Barneda.

"¿Crees que tienes los valores de tener una buena pareja?"

Manuel y Montoya aprovechaban un momento sin Anita para aclarar un poco las cosas entre ellos. Manuel le hacía ver a Montoya que desde que ha entrado a 'SV' no ha parado de prejuzgarle por lo que pasó en 'La isla de las tentaciones'. "Yo no te prejuzgo, yo tengo mi opinión", señalaba Montoya. Y Manuel le lanzaba una directa pregunta al andaluz: "¿Crees que como pareja reúnes todos los valores de ser una buena pareja?". Montoya señalaba que "sí" puesto que había reconocido sus errores del pasado y Anita, que escuchaba a lo lejos, negaba con la cabeza. "Jamás has subido conmigo una foto a Instagram", aseguraba la catalana.

"Otra vez vuelves a meter mierda. ¡Eres lamentable! Reconoce las cosas. La única realidad es que has sentido por esta persona (Manuel) y te ha salido rana. No te ha salido bien", decía Montoya. "¡Salta la rana!", bromeaba Manuel, lo que hacía que Montoya se cabrease de nuevo y se fuese del lugar donde se encontraban los tres charlando.