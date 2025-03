Carlos Latre habla con Jesús Calleja en medio de su primera aventura en 'Universo Calleja'

Carlos Latre, junto a Sandra Barneda, Antonio Orozco y Ágatha Ruiz de la Prada, llegaba a Nepal para comenzar la aventura en 'Universo Calleja', donde le contaba a Jesús Calleja tanto de su vida personal como profesional cuando tenían un momento a vivir a solas.

El cómico le contaba al presentador que nació en Castellón de la Plana y que toda su famiia es de allí, momento en el que recordaba su infancia: "Yo era un niño muy revuelto, era malo, pero mi madre me decía: 'Menos mal que siempre te estás riendo porque si no era para tirarte por un barranco".

Como también cómo fueron sus comienzos en la radio y cómo se ha reinventado desde que saltara a la fama en 'Crónicas Marcianas': "Le hice una entrevista a Xardá y fue un desastre, cuando acabó la rueda de prensa me pidió el teléfono. Ahí empieza mi catapulta. Cuando acabó dije: 'De esto no voy a vivir toda la vida o me preparo o no salgo de aquí".

Momento en el que decidió irse a Londres "a hacer Shakespeare", lugar donde decidió que quería hacer ballet clásico para "cambiar su cuerpo", talento con el que Jesús Calleja no daba crédito: "No te puedo creer que tú hagas ballet, si no me haces una pose no te puedo creer".

Algo por lo que Carlso Latre terminaba demostrando sus dotes en ballet al presentador, al que enseñaba algunas de las poses y aseguraba que "esto no lo sabe nadie". Y lanzaba un bonito mensaje tras contar esto: "Tienes que trabajar muchísimo y lo más importante es a cuánto estás dispuesto a renunciar".