"Me han sorprendido todos. Con Sandra Barneda he vivido uno de los momentos más emocionantes de mi vida , con TheGrefg te puedo decir que es el personaje que más ha evolucionado en un programa, un chico de veintipico años con veinte millones de seguidores...", explica Jesús Calleja a la web de Telecinco.

Además, explica que a pesar de no ser la primera vez que David Bisbal viaja con él, en este caso ha visto "al David más personal", y que ha contado cosas que se desconocían.

Calleja es, sin duda, uno de los perfiles más aventureros de la televisión, y son muchos los que se preguntan cómo hace para prepararse en cada reto e incluso admiran su fuerza: "Yo me levanto feliz, soy un loco del deporte y estoy siempre en buen estado de forma y con optimismo, que es la mezcla perfecta", asegura.

"De salud estoy perfecto, me hago análisis y no salen los asteriscos. Pero eso es porque tienes un balance, es el equilibrio, buenos hábitos, comes bien y tienes una actitud positiva, voy a vivir 120 años", bromeaba el presentador de 'Universo Calleja'.