"Sentimentalmente estoy muy bien", le confesaba Sandra Barneda a Jesús, momento en el que ella le hablaba de su actual pareja: "Me aporta mucha calma, hay mucha comunicación y mucho amor". "Si hay boda quiero ir", le decía el presentador, a lo que ella reaccionaba: "¿Vendrás si hay boda?"

Pero no solo hablaban de esto, Jesús Calleja también le preguntaba por el momento profesional que está atravesando. "Me va muy bien porque, por primera vez desde hace un tiempo, he dejado la exigencia, fluyo mucho más. Estoy en un momento de mi vida que está alineado lo que pienso, lo que digo y lo que siento, que al final es lo mismo".