Ana Rosa Quintana reacciona al micro abierto de los procuradores del PSOE: "Vaya pillada"

Entre otras, los procuradores cuestionaban la propuesta de Carlos Martínez para que gobierne la lista más votada: "Pero si no saben si mata o espanta. Dice una cosa y la contraria con esto del adelanto electoral. El lumbreras que se le ocurrió en la Ejecutiva lo de la lista más votada. Pero de verdad, no queda una neurona más allí que diga, pero dónde vamos", expresaba Ana Sánchez en la conversación captada con José Luis Vázquez.

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha reaccionado al micrófono indiscreto. Para Ana Rosa, "eso de un micro abierto es algo que le puede pasar a cualquiera", pero que también deja de manifiesto la crisis interna del PSOE: "A mí eso me podría pasar cualquier día porque soy una descerebrada y me olvido de que tengo un micro. Cuando hablan de 'no queda una neurona allí' se refieren al Gobierno central". Según informaba la reportera Claudia Collado, no se descarta que haya salidas del ejecutivo autonómico y, todo parece indicar, que se decidirá en la próxima reunión del 2 de abril.