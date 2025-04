La entrevista más sincera de José Fernando: "Me enteré de la muerte de mi madre por televisión"

En la misma entrevista explicaba el duro golpe que sufrió por la enfermedad de su madre y lo que significaba su padre para él. Ortega es una pieza fundamental en su vida, le adora y ha estado a su lado en los momentos más oscuros , uno de ellos, la muerte de su madre, Rocío Jurado: "Nadie me dio la noticia de que había fallecido mi madre. Me enteré por televisión. Oí a mi hermana Gloria llorando, me lo imaginé. Puse la televisión y lo vi en todos los canales".

"Ella siempre me ayudaba con los estudios, con las tareas, con todo. Me decía que sonriera más", recordaba el entrevistado y comentaba que cada día le daba las buenas noches cantándoles una canción.

No obstante, su pesadilla no acabó tras la muerte de su madre, poco después su padre sufre un accidente y es ahora cuando por fin se atreve a revelar cómo vivió aquella época. El accidente ocurrió en mayo de 2011, cuando Ortega Cano colisionó con otro vehículo en Sevilla, un choque en el que perdió la vida el otro conductor. Fue un golpe difícil tanto para él como para su familia, especialmente para sus hijos, Gloria Camila y José Fernando. "A mi padre lo considero mi mejor amigo y siempre lo será", dice y abordaba su paso por prisión: "Cuando tuvo el accidente de tráfico se me vino el mundo abajo, yo había pasado por ahí y sabía que no es un buen sitio para estar".