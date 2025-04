"Ya lo he zanjado", ha dejado claro la colaboradora de '¡De Viernes!' frente a los medios de comunicación cuando le han preguntado sobre su relación actual con Luitingo . Y es que algo está claro: Jessica Bueno no quiere darle más vueltas a su ruptura con Luitingo y quiere cerrar el capítulo. Eso sí, el último mensaje que ha compartido a través de su perfil oficial de Instagram parece indicar que la televisiva recuerda con cariño al sevillano, que en un momento clave para ella fue la persona que le ayudó a salir adelante .

"Un pedacito de mi corazón pertenece para siempre a esa gente que me dio un empujoncito para no rendirme cuando ni yo misma me veía capaz", se lee en la foto que la modelo ha compartido a través de sus stories. En su día, esa persona fue para ella Luitingo, que, incluso, le dedicó una canción bajo el título Yo sé que puedes, publicada cuando su batalla judicial con Jota Peleteiro vio la luz.

Horas después de que la exconcursante de 'Supervivientes' postease esto en sus redes, el intérprete de Chico Perfecto, canción principal de la película Operación Camarón, ha compartido un mensaje igual de melancólico y que podría ser también una indirecta dedicada a Jessica Bueno. "Tus ojos no eran el cielo, pero me hacían volar. Tu voz no era música, pero me enseñó a bailar", escribe el finalista de 'GH VIP', que hace poco reconocía que se encuentra en un momento muy delicado a nivel emocional, pues la ruptura sentimental ha supuesto para él un durísimo mazazo emocional.