Cuando llegaban, Antonio Orozco alucinaba y la presentadora se mantenía: "A mí me va a dar algo, no sé si voy a ser capaz". Por su parte, Carlos Latre se mostraba totalmente dispuesto a lanzarse al vacío. Ante la seguridad que trasmitía, Jesús Calleja tomaba la decisión de que fuera el primero en lanzarse. Tras él, una Ágatha Ruiz de la Prada también muy decidida.

Después de que sus dos compañeros completaran la actividad, llegaba el turno de Sandra Barneda y Antonio Orozco, que aún no tenían muy clara su decisión final. "Si bajas tú, bajo yo. Si saltas tú, salto yo, y si tú no saltas, yo tampoco. Así que si tú vas, yo voy contigo al fin del mundo", le proponía el cantante a la presentadora.

Finalmente, Sandra daba un paso al frente y aceptaba vivir la increíble aventura: "Yo creo que si no hago esto, quizás me arrepienta". Jesús Calleja les ofrecía entonces una genial idea que aceptaban sin pensar: "Podéis saltar en dúo".

Y, sin demorarse mucho más, los técnicos preparaban su salto. "¿Pero esto es seguro de verdad? Es que es muy fuerte, eh. ¿Seguro que no me caigo, no? Por favor, ¡que me muero! Tengo un miedo tremendo", decía Sandra momentos antes de lanzarse. Finalizada la cuenta atrás, llegaba el momento.