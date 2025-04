El que tiene millones de seguidores en sus redes sociales, explicaba que nació en un pueblo de Murcia, que viene de una familia bastante humilde y los estudios que tiene. Como recordaba cómo empezó en Youtube y cómo comunicó a su familia que dejaba los estudios por esto: "Fue poco a poco, ellos se enteraron más por otras personas, me respetaban mucho , me metía a mi habitación y no me preguntaban mucho por eso".

"Siempre considero que he tenido tener los pies bastante en el suelo, cuando eres joven, tienes dinero y repercusión, es imposible no equivocarte en algo y cagarla, pero creo que en los momentos que lo he hecho, he salido y he dicho: 'Lo siento, voy a intentar mejorar".