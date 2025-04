Ona Carbonell sorprende a dos hermanas, muy fans de la natación sincronizada: ''Tenéis una amiga de por vida''

Nada más escuchar el mensaje de sus padres, Ainara, la mayor se ha pronunciado : ''No hemos tenido una vida muy fácil. Gracias a ellos por todo lo que hacen por nosotras, les queremos un montón a los dos''.

Tras el emotivo momento, Ona Carbonell ha aparecido en plató y ha sorprendido a las jóvenes invitadas, que no se esperaban la gran sorpresa y la han recibido emocionadas.

La nadadora les ha dedicado un bonito mensaje: ''No me extraña que vuestros padres estén tan orgullosos de vosotras, sois unas campeonas dentro y fuera del agua. Me hace mucha ilusión conoceros, abrazaros, escucharos (...) Tenéis unos padres que valen oro y para cualquier deportista el entorno es muy importante''.