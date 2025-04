La aventura sigue en 'Universo Calleja' , en la que los invitados han sobrevolado el Everest y han recorrido el Valle del Khumbu en Nepal , donde han vivido infinidad de momentos que no se les olvidarán nunca y han contado algunas de sus anécdotas más divertidas.

Antes de emprender unos de sus días de aventura, Omar Montes llegaba tarde al desayuno con todos, momento en el que Jesús Calleja le llamaba la atención: "¿Ahora quieres desayunar y todo? Venga, desayuna rápido y me falta David también, ¿qué pasa con la gente joven? yo soy joven también, pero soy puntual. Que sea la última vez que me haces esto".

Pero el cantante le contaba el surrealista sueño que había tenido por la noche: "De repente, estaba de novio con la Rosalía , estaba paseando como por un prado por vacas y venía una vaca a atropellarla y yo me ponía en medio de la vaca, yo tenía superpoderes y lanzaba a la vaca por los aires..."

"¿Por qué sueñas con Rosalía?", le preguntaba Jesús Calleja y Omar aseguraba no entender nada: "No lo sé, es una locura, nunca me ha pasado, pero ¡qué paranoia más rara, ¿es normal soñar paranoias?". Y el presentador bromeaba con él tras esta pregunta: "Es normal porque te falta oxígeno en el cerebro, que ya te falt aun poco en altura normal, en altitud te falta más".