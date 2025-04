Tras esto, Mercedes Milá le hacía una rotunda pregunta al presentador: "¿Por qué te empeñas en entrevistarme? Si no te interesa una mierda lo que te voy a contar?" Y Jesús aseguraba que quiere "contárselo a los que no lo saben", aunque se le ocurría una cuestión que nunca le había hecho sobre su profesión: "¿Hasta cuando vas a continuar?" Lo que ella respondía sincera: "Hasta que la vida me lo diga y no pueda más. Es que la televisión lo tiene todo".