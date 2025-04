Así fue como Ana Rosa desveló esta información: "Cuando yo estaba malita, en plena quimioterapia , me hizo llegar, por un amigo en común, un rosario del papa Francisco, bendecido especialmente para que me curara. Algo habrá hecho", comentó la presentadora este lunes en su programa. Ahora, Ana Rosa se encuentra en Roma para cubrir el funeral del pontífice y ha aprovechado para mostrar ese obsequio tan preciado.

"Es un rosario de palo de rosa", cuenta Ana Rosa a la hora de mostrar este regalo en pleno directo de esta emisión especial desde Roma. "Yo, en ese momento, lo necesitaba. Estaba muy enfermita. Y digo yo que algo me habrá hecho porque aquí estoy, sana y salva. Me lo he traído porque creo que tendría que estar aquí", son parte de las declaraciones de la presentadora a la hora de compartir este regalo tan personal con los espectadores del programa.