"¿Y lo dices tú que vas a 'Supervivientes' a pedirle el divorcio a tu mujer?", indicaba Paula, que procedía a contar todo 'con pelos y señales'. En primer lugar, Paula aseguraba que Carlos Calderón le dijo en su momento que era comercial, cuando no lo era. Además, su supuesta amante recordaba a todos que cuando tuvo algo con Carlos fue "dos fines de semanas previos a la boda con Laura Cuevas. Estuviste en mi casa dos fines de semanas. Esto para mí no fue nada importante... no apunté cuándo me lie con este personaje".

Estas últimas palabras molestaban muchísimo a Carlos Calderón: "Oportunista eres tú. Y personaje también". Verónica Dulanto tenía que intervenir para frenar el tenso enfrentamiento entre ambos y tras ello, Paula continuaba: "Cuando se casó con Laura Cuevas lo vi en una portada, no me acuerdo en qué periódico. Según Paula, siempre que se vio con Carlos Calderón fue en A Coruña: "Eso es mentira. He conocido a chicas, pero no he pasado dos fines de semana con nadie antes de la boda. Además, mi despedida fue en Madrid".