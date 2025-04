El director de 'Lecturas' y la famosa periodista han protagonizado un tenso momento que no ha pasado desapercibido para nadie: te contamos todo

Mercedes Milá y Luis Pliego han protagonizado un momento de tensión este martes en el programa de 'Tardear' emitido en Telecinco este miércoles. Y es que, después de que la famosa periodista contase dónde y cómo vivió su particular odisea en pleno apagón de luz, con más de una anecdótica confesión, la que fuera presentadora de 'Gran Hermano' se dirigía a Luis Pliego. "¿Está aquí?", preguntaba Milá. "Tú eres un macarra chaval", le decía directamente -hasta en dos ocasiones- al director de la revista 'Lecturas'.

La tensión estaba servida, después de que Luis Pliego señalase un "que lo cuente ella" que nos hacía ver que entre ellos había algo que estaban a punto de 'arreglar'. "Le da mucha rabia que haga portadas con sus declaraciones", contaba Luis Pliego. "Lo que no puedes hacer es copiar de la primera palabra a la última sin llamarme por teléfono... como ya has hecho otras veces, no es la primera vez... ¡yo te atenderé con todo el cariño del mundo!", indicaba Mercedes Milá.

Una Mercedes Milá que le mencionaba una entrevista que le hizo una periodista amiga suya -Gemma Nierga- hace poco: "Fui súper sincera con ella. Lo pones en titulares y casi mueren de un 'infarto' mis amigos, mi familia, etc.". Luis Pliego le recordaba a Mercedes Milá que ella también fue periodista y, al final, es su labor: "Dentro siempre pongo que 'declara'... pero sé que te molesta mucho, porque en algunas presentaciones que han ido mi equipo de 'Lecturas' se lo has dicho también a ellos... esperaba que me lo dijeras en directo".

La propuesta de Luis Pliego a Mercedes Milá

Luis Pliego le hacía una petición: "Te propongo una entrevista juntos". "Juré por mis muertos que a 'Lecturas' no iba a ir... soy así de rata, qué quieres que te diga. Además, eres amigo de muchos amigos míos...". Paloma Barrientos le preguntaba a la periodista qué era realmente lo que le molestaba y Milá se sinceraba, aumentando la tensión en el plató de 'Tardear': "Me pegué un susto cuando vi el titular de 'Lecturas'... las cosas se dicen en directo de una manera y puestas en un papel de otras... me asusté yo misma. No pongas esa carita, que te estoy viendo".