"A mí me pilló la falta de luz por diez minutos. Por eso perdí todas las posibilidades de viajar a Menorca. Hasta mañana no me podré marchar. Para mí no fue nada grave. Quiero felicitar a todos los empleados... se comportaron perfectamente. Y también le agradezco todo a Pedro Sánchez", ha señalado Mercedes Milá.