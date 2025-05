A Lorena le mata la incertidumbre de no saber por qué Rosa decidió romper su relación de amistad de una manera tan brusca. Una vez se ven las caras en el plató de ‘Hay una cosa que te quiero decir’, Rosa no disimula su mala cara.

Dice Rosa que debía estar muy pendiente de Lorena, que tenía que darle cuentas de todo y eso le tenía muy agobiada . Según cuenta, se sentía muy controlada por Lorena y por eso decidió romper su amistad. Lorena, por su parte, no pensaba que era tan “invasiva” con su amiga y le reprocha que no le haya sido sincera.

“Pensaba que había un motivo, pero no era el que yo me esperaba”, lamenta Lorena, visiblemente molesta. Aún así, Lorena le pide perdón, aunque no entiende realmente las explicaciones que Rosa le da. Rosa, emocionada, reconoce que no quiere seguir siendo amiga de Lorena: