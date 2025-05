Verónica Dulanto abría el congelador y sacaba una manzana, con un hueco dentro y en su interior, un papel con el nombre de la primera persona. ¡Esa primera persona es Luitingo! "Con Luitingo yo lo pasé muy mal... fue cuando estuvo en 'Gran Hermano'", contaba Belén Ro. Posteriormente, se desvelaba el nombre de la segunda persona. Una segunda persona cuyo nombre no se podía decir, pero que sabemos que se trata de un supuesto directivo de televisión.

La siguiente persona que Belén Ro tiene congelada es Carmen Alcayde: "Se lo he dicho a ella. Me hizo mucho daño. Cuando entró en 'GH VIP' yo le fastidié el concurso. Ahora la tengo congelada por costumbre. Ahora la defiendo... quiero que gane 'Supervivientes'". La cuarta persona que Belén Ro tiene congelada es a un "exnovio": "No voy a dar más datos". Por último, Belén Ro tiene congelada a Silvia Pantoja.