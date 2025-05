" No me habéis visto las partes bajas", comenzaba diciendo en el vídeo la influencer, molesta con lo que se dijo sobre ella en la sección de 'El aperitivo' del programa. "Se da a entender como que David está participando a un beneficio", se quejaba Anabel, que también negaba haber mostrado imágenes inéditas de este momento tan importante, algo que el programa ha podido desmentir recuperando las imágenes que la influencer ha publicado hasta ahora.

Anabel explicaba además que las imágenes que había publicado no se pueden considerar exhibicionismo: "Es un momento tan especial, que quería tenerlo. Porque ese día lo paso mal. Lo de publicarlo, obviamente me arriesgo a que haya críticas, pero llamar exhibicionismo...solo se ve un apretón ". Sin embargo, 'El Programa de Ana Rosa' apuntaba que se ven más imágenes, entre ellas, cómo su pareja mientras tiene un fuerte dolor por contracciones.

La influencer subió su vídeo con la intención de recordar algo bonito como madre: "De eso, a la intención que he querido hacer, que es solamente recordar que fui madre hace cinco meses", el programa la contestaba que las opiniones son libres, pero Anabel justifica haber compartido este momento con sus seguidores: "No he sacado imágenes inéditas, he recordado unas imágenes que ya había colgado". Ante esto, 'El Programa de Ana Rosa' mostraba las imágenes que colgó Anabel la primera vez, en noviembre de 2024, muy distintas a las que ha publicado en mayo de 2025.