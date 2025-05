El pasado martes, Terelu Campos y Belén Rodríguez protagonizaron un tenso reencuentro en el plató de ‘Tardear’

Anteriormente, la propia Belén había contado en ‘Fiesta’ que se había sentido traicionada por Terelu

Tras el encontronazo que se produjo entre Belén Rodríguez y Terelu Campos fuera del plató de 'Fiesta' y que las cámaras no captaron, este pasado martes se producía el esperado reencuentro entre las que fueran amigas, casi hermanas.

Ocurría en el plató de 'Tardear' en un cara a cara donde reinaba la tensión y que estuvo cargado de cuentas pendientes. Tras varios reproches y algún que otro zasca, las colaboradoras se daban un sentido abrazo que dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación.

"Yo no esperaba nada para ti. Hace mucho que no teníamos relación. Una hermana no hace ciertas cosas... me gustó tu interés, pero de repente desapareciste...". La mayor de las Campos, por su parte, reconocía que a través de redes sociales, a pesar de que su relación cambió con ella, ha seguido "bicheándola": "Esto es producto de nuestra distancia".

La conversación avanzaba y la tensión aumentaba, con una Belén Rodríguez un poco reacia y con muchas cuentas pendientes: "Hay temas que no puedo hablar... a tu madre la he cuidado como si fuera mi madre y nunca en la vida hubiera hecho nada para dañar a tu madre".

Terelu Campos respondía a la que hasta hace un tiempo fue prácticamente su hermana: "Pues yo no lo he entendido ni lo he percibido así, ni gran parte de la familia. No entendía, sabiendo lo que mi madre ha significado para ti y al revés, que se hubieran producido cosas en un momento de vulnerabilidad de mi madre... eso venía de una persona de tu confianza. Nunca entendí que se jactaran de cómo estaba mi madre".

"Si contara toda la verdad, no quedarías en buen lugar. A mí me hiciste mucho daño. Soy una persona poco rencorosa y no te tengo rencor. Profesionalmente siempre te he alabado", aseguraba Belén Ro. Terelu Campos también confesaba que no era rencorosa: "Vivir en el rencor es porquería...". Pero Belén Ro mostraba lo dolida que estaba: "Hay dolores que se llevan dentro". Un dolor también compartido por Terelu: "Yo también he sentido eso...".

Así está actualmente la relación de Terelu y Belén

Pese a que las cosas entre Terelu Campos y Belén Rodríguez quedaron algo mejor tras su cara a cara, lo cierto es que la relación está muy lejos de ser como era antes: