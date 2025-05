Un equipo del programa presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco ha empleado todo tipo de mecanismos científicos para averiguar si realmente fueron o no sinceras durante su encuentro. Belén Ro le echó en cara a Terelu que no entendió el motivo de su desaparición. Durante esas afirmaciones, la segunda habría decaído su veracidad a un 53% tras contarle que decidió no llamarla. El impacto emocional fue de un 68%; la frustración llegó a un 73%; y el rechazo un 77% en Terelu, según la neurociencia.