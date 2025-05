Francisca y Mila, madre e hija, acuden juntas a ‘Hay una cosa que te quiero decir’. La vida de Francisca ha sido muy dura desde bien pequeña. Su supuesta madre, Hipólita, no la trataba demasiado bien (le decía cosas como "te he conocido, pero no te he parido") y la única familiar con la que era feliz era con su tía Milagros. Esta falleció y se llevó consigo muchas preguntas sin responder.