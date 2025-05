“No querrá verme o no se imagina que soy yo”, es la primera reacción de Amalia al escuchar la fatídica noticia. Lamenta lo que le habrán podido contar y no duda en enviarle un mensaje: “De chicos, por circunstancias de la vida, me separaron de ustedes. Me gustaría verte, tener contacto contigo. Soy tu madre biológica y siempre os he estado buscando, nunca os he abandonado, siempre os he estado buscando”.