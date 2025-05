Ana Rosa Quintana detiene el programa para leer el mensaje que le ha llegado al móvil

Ana Rosa Quintana, sobre los mensajes de Pedro Sánchez: "En Moncloa se plantean un apagón con chats temporales"

Compartir







Manu Marlaska, Ana Rosa Quintana y los colaboradores estaban informando acerca de sucesos y noticias de actualidad cuando la presentadora ha interrumpido el programa durante unos instantes para contar algo que estaba ocurriéndole en ese momento. “En este preciso momento me quieren hacer una estafa”, ha dicho, ante la sorpresa de todos los presentes.

Ana Rosa ha leído el mensaje que le acababa de llegar al móvil y que estaba claro que era una estafa: “Hola, mamá. Mi teléfono se ha roto. Este es mi nuevo número. Envíame un mensaje por whastapp en cuanto puedas”.

Manu Marlaska ha sido el primero en reaccionar: “Tus hijos están bien, no te preocupes”, le ha dicho. Pero Ana Rosa no estaba nada preocupada, tenía claro que todo era mentira. “Mis hijos no dicen mi teléfono se ha roto, mis hijos dicen mándame un bizum. Ni me ocupo. Lo estoy diciendo porque habrá muchas personas que en este momento estarán recibiendo este mensaje u otro de tengo un problema (…) Yo estoy convencida de que mis hijos están bien”.

Dani Montero: “El estafador con peor suerte del mundo”

Tras contar todo lo que estaba ocurriendo ha intervenido Dani Montero, presente en la mesa de análisis de los sucesos (casualmente, en ese momento estaban hablando de una posible estafa). “El estafador con peor suerte del mundo, porque mandártelo a ti en directo…”, le ha dicho a Ana Rosa.

La presentadora ha insistido en que lo ha contado para que la gente tenga cuidado: “Esto sirve para que todo el mundo se dé cuenta de que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento”, ha terminado.