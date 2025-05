Juan Lobato asegura que no hay que tener "complejo" porque alguien dentro del partido piense distinto

Borja Sémper, portavoz del PP, ante los mensajes entre Sánchez y Ábalos: "Tenía como vicepresidente a alguien que consideraba un maltratador"

Después de conocerse los polémicos mensajes de Pedro Sánchez y Ábalos sobre muchos de los integrantes del PSOE contrarios a su forma de pensar, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Juan Lobato, exsecretario del PSOE, que no está a favor de que se hayan hecho públicos los mensajes porque, según él, viola el derecho a la intimidad.

"He leído los mensajes, pero en las democracias liberales el derecho a la privacidad es un valor esencial", ha arrancado. Lobato también sufrió la filtración de mensajes: "Son circunstancias que pasan y hay que tener claros los valores que queremos generar de convivencia y con los que queremos compartir espacio".

"Hay jurisprudencia y doctrina, ambas cosas. En caso de interés general, la publicación si estaría recogida. Yo, en este caso, creo que hay elementos que sí y otros que no, aunque no me parece exigencia de transparencia acudir a mensajes privado", comentaba Juan Lobato. "Otro distinto son los Parlamentos y la fiscalización política y la fiscalización mediática", ha añadido.

Ana Rosa Quintana apuntaba a que ciudadanos tienen derecho a saber cómo se habla de la política y las cosas que les afectan: "Lo que sea sobre el funcionamiento de la política, soy totalmente favorable a toda transparencia con la fiscalización parlamentaria y mediática y también con la forma de relacionarnos en los partidos. Cuando fui Secretario General en mi partido siempre defendí que había que escuchar opiniones y respetarlas", respondía Lobato.

"Cada uno lo que tiene son sus hecho políticos y eso es lo que debe exigirse a cada uno de nosotros"

Sobre si cree que él podría estar también en alguno de esos mensajes, ha dicho: "Una cosa que hice ayer fue revisar mi conversación con Ábalos, que solo tiene dos mensajes de feliz Navidad y otro de cuando nos presentaron. Pero mensajes entre el Presidente y Ábalos no, porque temporalmente Ábalos fue cesado en julio y yo entré de Secretario General en noviembre. No tuvimos relación", apuntaba Juan Lobato.

Sobre si cree que muchos dirigentes del partido habrán revisado sus conversaciones y si cree que podrían aparecer nuevos mensajes hablando de otras personas cercanas, ha dicho: "Una vez que se ha abierto esta situación tan incómoda y desagradable y contraria a la privacidad, pues todo el mundo es susceptible de entrar en este juego que se está generando. A partir de ahí, cada uno lo que tiene son sus hecho políticos, sus acciones políticas y eso es lo que debe exigirse a cada uno de nosotros", finalizaba el exsecretario de Partido Socialista.