Alexia Rivas ha regresado por un día a 'Socialité' para celebrar el programa número 900: "Aquí aprendí lo que es la televisión"

Alexia Rivas, tajante con Carlos Calderón, marido de Laura Cuevas: "Lo que le hiciste es lo más cruel que he visto en televisión"

Han pasado cinco años desde que Alexia Rivas tomara la decisión de abandonar 'Socialité' tras verse envuelta en un escandaloso triángulo amoroso junto a Marta López. Desde entonces, la periodista ha participado en varios formatos de Telecinco, consolidándose como una de las colaboradoras más habituales de Mediaset e incluso llegando a participar en 'Supervivientes'. Pero Alexia no había vuelto a pisar el plató que le dio a conocer... hasta ahora.

Para celebrar el programa número 900, 'Socialité' ha invitado a Alexia Rivas, quien ha decidido aceptar la invitación y reunirse con sus compañeros tanto tiempo después:

"Hace años que no paso por aquí y no podía faltar. Para mí esto es como volver a casa. Empecé siendo una niña que no tenía ni idea de la televisión y he crecido mucho. Han pasado siete años, 'Socialité' fue el comienzo de una vida que ahora tengo y que amo, para mí siempre vais a ser casa. Aquí aprendí lo que es la televisión, lo que es el esfuerzo y supuso un antes y un después para mí y mi carrera".

Alexia Rivas ha aprovechado la ocasión para aconsejar a sus compañeros sugiriéndoles "que sigan como hasta ahora" y que continúen dándolo todo para ofrecer un gran programa como éste. Los presentadores y reporteros de 'Socialité' han agradecido las palabras de la que fuera su compañera con un sentido aplauso y bailando la canción de Melody para poner el broche final a la celebración.