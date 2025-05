Olga Moreno se ha estrenado como colaboradora de ‘Fiesta’ y en su primer día ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Alexia Rivas. ¿El motivo? Ellas mismas lo han contado en un cara a cara en el que no han faltado los dardos y los reproches.

Hay que recordar que ambas coincidieron en la misma edición de ‘Supervivientes’ y que, durante el concurso, no tuvieron rifirrafes. Su enemistad comenzó fuera: “Yo con Alexia me llevaba muy bien en el concurso, pero, al salir, me puso a parir”, declaraba.