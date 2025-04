La relación entre Laura Cuevas y su marido, Carlos Calderón , no pasa por su mejor momento. De hecho, una brutal bronca llena de tensión y reproches entre ambos en Honduras nos hacía ver que la crisis en la pareja es real. Lo que está claro es que los dos tienen que hablar, pero eso será cuando Laura Cuevas salga del programa. Hasta entonces, la hija del mayoral de Cantora está en la 'Zona Parásito' y este domingo sabremos, tras una votación exprés, si es ella o Carmen Alcayde la expulsada definitiva del reality. Mientras tanto, la tensión está servida en el plató, con una Alexia Rivas que se ha mostrado muy contundente (como hemos visto en la parte exclusiva de mitele PLUS ) con el propio Carlos y con todo lo que le dijo cuando acudió a Honduras a reencontrarse con su mujer.

"Que digas ahora una sola cosa buena para Laura cuando lo que le dijiste de: 'Tu madre está pagando la televisión. No te está viendo ni tu madre', es de lo más cruel que he visto yo en televisión. Puedo entender tu dolor, ¿pero no crees que tienes mil años para 'matarte' con ella fuera y ahora que está aislada ir a decirle tantas cosas...? ¡Cuando tú le has puesto los cuernos también! ¡No seas tan cruel! ¡Que ella está aislada! Le echaste por los suelos", señalaba Alexia Rivas, sin pelos en la lengua.