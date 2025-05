Patricia Fernández 21 MAY 2025 - 23:58h.

Ashlee Montague, bailarina y gimnasta que lleva dedicada a la danza desde que era pequeña, llegaba a 'La noche de los récords' para intentar superar no un reto, sino dos, uno de ellos sin precedente, pero antes contaba a Jesús Vázquez la dura situación que ha pasado en su vida.

"Estaba en un momento en el que estaba trabajando para el Circo del Sol, muy bien con todo el tema del baile, pero en ese momento yo descubrí un problema neurológico, no podía levantar el brazo derecho, todo cambió en mi vida", contaba Ashlee sobre lo que le ocurrió en el año 2016 y cómo esto le afecto en su vida: "No me podía vestir sola, no podía hacer prácticamente nada, eso lo cambió todo". Algo que ha conseguido superar: "Pero aquí estoy".

Mike Janela, desde el plató de 'La noche de los récords', explicaba al reto que se enfrentaba ella: "Recorrer de puntillas una fila de 20 botellas en el menor tiempo, en menos de un minuto. Si hace una parada de más de 15 segundos en cualquier sitio el récord no será válido". Pero este no iba a ser al único reto que se iba a enfrentar, como bien explicaba este juez adjudicador del Guinness World Records: "El récord que le proponemos es caminar de puntillas, pero hacia atrás en las botellas, sobre el mayor número de botellas consecutivas, teniendo que superar al menos 10 botellas. Esto nunca se ha hecho".

Ashlee se concentraba y se enfrentaba a estos dos retos en el plató del programa, del que Mike Janela le daba el veredicto de ambos: "En primer lugar, tenías que caminar de puntillas por encima de una fila de 20 botellas en menos de un minuto y has logrado un tiempo de 53,78 segundos. También tenías que caminar de puntillas y para atrás sobre un mínimo de 10 botellas y llegaste a 18. Felicidades".

Por tanto, la gimnasta conseguía batir los dos retos a los que se enfrentaba durante la noche y se llevaba dos títulos del Guinness World Records.