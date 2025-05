“No sirve para nada”, decía Ana Rosa Quintana

Las personas sin hogar burlan los controles de acceso al aeropuerto de Barajas y siguen durmiendo en la T-4

Aena ha decidido limitar el acceso al Aeropuerto de Madrid Barajas a partir de las 21.00 h. para evitar que personas sin techo pernocten dentro de las terminales y así acabar con los problemas que están teniendo hasta ahora. Sin embargo, a pesar de la medida, mucahs personas siguen durmiendo en el suelo del aeropuerto en Ana Rosa Quintana reaccionaba en directo.

Ahora, por la noche solo pueden acceder al aeropuerto personas con sus tarjetas de embarque, acompañantes o trabajadores del aeropuerto. "No ha servido para nada", decia Ana Rosa Quintana, dando paso a la reportera Marta Hita, que nos contaba que muchas de las personas sin hogar que hasta ahora habían dormido agrupados, ahora deambulan por separado por el aeropuerto.

"Cientos de personas sin hogar han pasado aquí la noche saltándose ese cierre", nos transmitía la periodista y explicaba que algunos entraron antes del cierre y otros por otras puertas sin vigilancia.

Varios guardias de seguridad vigilan los accesos, pero nos algunas de las personas que han logrado entrar nos cuentan que han conseguido entrar ya sea por una pasarela trasera o porque no han salido. Es más, hay quienes prefieren no contar cómo han entrado para que así no les impidan el acceso en otras ocasiones: "No se puede decir, estamos aquí y punto".

La petición de Ana Rosa Quintana

"Es una medida que no sé a quién se le ha ocurrido", decía la presentadora del programa y añadía: "No tiene ningún sentido, el que quiera ir a dormir, va a las nueve menos cuarto y si vas a recoger a alguien ¿Qué te miden, por la pinta o qué? A ver si llegan a un acuerdo y lo arreglan.