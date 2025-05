Jorge Javier Vázquez interviene en mitad del reencuentro entre una expareja

Cuando Álex conoció a Laura, a esta no le importó que tuviera una hija de cinco años y que tuviera ciertas adicciones a las drogas. A quien sí le importó es a la familia de ella, pues no querían que su hija saliese con un chico con este historial. Se negaron a conocerlo. Parecían felices, pero sus adicciones lo complicaron todo.

Laura le dio un ultimátum a Álex: o dejas de fumar cannabis, o te dejo yo. Él deja de consumir, va a terapia y consigue un trabajo como auxiliar de enfermería. Se independizan (vivían en casa de los padres de él) y tienen un hijo en común. Hablan de casarse y de tener más hijos juntos. Pero, una vez más, todo se complicó.

Álex comenzó a tener mucha complicidad con una compañera de trabajo y, tras meses de coqueteo, cometió una infidelidad que tiró por la borda todos sus planes de futuro con Laura. Cuando Laura se entera, sentencia su relación. Desde ese día, Álex no ha vuelto a vivir en esa casa junto a su mujer y su hijo. Quiere demostrarle que puede volver a confiar en él.

El tenso reencuentro de una expareja tras una infidelidad que lo cambió todo: “Pensé que había cambiado

Álex se ha alejado del entorno en el que estaba para demostrarle a Laura que es la mujer de su vida. Nada más verlo en plató, a través de la pantalla, Laura se ha emocionado. Él le lanza el siguiente mensaje, también muy emocionado: “No sé dónde he encontrado el valor para venir aquí. Sabes que soy una persona muy tímida para decirte que te quiero. Pero es una oportunidad para pedirte perdón a ti y a nuestro hijo, a tu familia…

… Quiero que sepas que, la persona que cometió esa infidelidad hace meses no era yo. Tú me conoces. Te casaste conmigo por algo. Teníamos muchas ideas de futuro juntos, muchas cosas que construir, casarnos a lo grande, dar un hermano a nuestro niño… Que sepáis que os quiero mucho. Eres el amor de mi vida, me sacaste de la calle. Ni mis padres ni nadie fueron capaces de lo que tú has hecho con quince años. Te debo mi vida”.

Laura no ha tardado en reaccionar a este mensaje por parte de Álex: “Yo lo quiero mucho, pero mi paciencia ya se ha terminado. Llevo diez años con él y han pasado muchas cosas. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ha habido varias infidelidades. Ha hecho lo que ha hecho y ya, teniendo a mi hijo, no lo perdono. Le quiero muchísimo, pero como pareja no somos compatibles”.

Laura quiere estar tranquila y piensa que han evolucionado y es por eso por lo que anteriormente sí perdonaba ciertas actitudes por parte de Álex, pero ya con un hijo en común, no: “Pensé que había cambiado. Ahora está peor que antes”. Álex encaja como puede estas palabras por parte de Laura y entiende lo que dice.

Jorge Javier Vázquez reprende a Álex por no contar toda la verdad sobre sus infidelidades: “La historia se queda coja”

Álex ha contado su historia con Laura a medias y es cuando ella está en plató cuando descubrimos que ha habido más de una infidelidad y que incluso no fue solo una vez con la misma mujer. Cuando Jorge Javier Vázquez descubre toda la verdad, se dirige a Álex para llamarle la atención: “La historia se nos quedaba un poco coja, eh Álex. Faltaban ahí unos flecos por encajar”. “Es que si no lo cuenta todo…”, se ha quejado Laura. El desenlace de este reencuentro, en el vídeo.