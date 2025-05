Se reencuentra con su hijo y le desvela el motivo por el cual le abandonó

Daniel le pide explicaciones a su padre: quiere saber por qué le abandonó hasta en dos ocasiones

Daniel, recién estrenada la mayoría de edad, siente que es el momento de entender ciertas cosas sobre su familia. Recuerda que su padre, Juan Carlos, siempre tenía una cerveza en la mano y que, en una ocasión, oyó a sus padres discutir: “Bebo por tu culpa, porque me haces la vida imposible”, le habría dicho su padre a su madre aquel día.

Su madre echó al padre de casa tras esa pelea. Se fue sin despedirse. Daniel culpó a su madre y, años más tarde, comprendió que las adicciones de su padre fueron el detonante de todo. Un día, sus hermanos y él vieron a su padre en la calle, viviendo como un vagabundo, sucio y durmiendo entre cartones.

Daniel sufrió bullying porque los niños le decían que su padre era un vagabundo. Él lo pagaba con su madre, acusándola por haberle echado de casa. Pasan los años y, con dieciséis años, le comunican que su padre tuvo un accidente. Se reencuentran en el hospital, pero no pide explicaciones, aunque tiene muchas preguntas que hacerle.

El reencuentro de padre e hijo en ‘Hay una cosa que te quiero decir’

Se vieron varias veces, hasta que Juan Carlos volvió a desaparecer. A Daniel le gustaría preguntarle a su padre por qué nunca supo quererle y por qué les abandonó. Una vez se reencuentran en plató, Daniel le pide explicaciones: quiere saber por qué se fue de casa y quiere comunicarle todo lo mal que lo pasó debido a su abandono.

“Me fui por el alcoholismo. Me sentía solo”, le dice Juan Carlos a su hijo. Pero esta explicación no le vale a Daniel, pues cree que su madre se lo daba todo y que una persona, si quiere, cambia. Pero Juan Carlos no tiene más explicación. Parece que ambos están dispuestos a recuperar su relación después de estar años sin verse.

Juan Carlos reconoce estar viviendo un momento muy malo tras haber perdido casi todo lo que tiene. Vivía con su padre, pero este falleció recientemente. Dice haberse alejado del alcohol y también de otras drogas que consumía. Eso sí, Daniel advierte: su padre tiene que cambiar porque, si no, sus hijos no querrán saber nada de él.