Fiesta 24 MAY 2025 - 20:04h.

Los colaboradores y Emma García han comentado las imágenes de Álvaro Muñoz Escassi

Sheila Casas reacciona a la petición que Terelu Campos le ha hecho a Escassi: "Yo se lo dije y no quiso"

Compartir







El bañador de Álvaro Muñoz Escassi en la última gala de 'Supervivientes' está dando mucho que hablar. Y es que fue Terelu Campos la primera que se dio cuenta y le hizo una petición a su compañero: "Quiero decir que por el bien de todos, el programa, la audiencia... le he pedido a Escassi que se quitara esto para que todo el mundo lo viera". En imagen, el jinete portaba un bañador de braga que no dejaba mucho a la imaginación.

Días después de lo ocurrido, los colaboradores de 'Fiesta' y Emma García han visto las imágenes en la sección de 'Supervivientes' y han comentado el momentazo que tanto esta dando que hablar. Las reacciones han sido muy diversas, y sobretodo, divertidas.

Ana Luque ha opinado con humor: ''Está muy seco y por eso se le nota mucho, tú Kiko cuando te quedaste sequito no se te notaba igual'', y Marieta se ha unido a su compañera: ''En mi playa había mucho escuálido y yo no vi tanto''.

Emma García se ha impresionado con las imágenes: ''No sé si es la pantalla, pero desde aquí me llama la atención ¿podéis quitarme eso de ahí?'', ha dicho la presentadora, provocando las risas en todo el plató. ''Me gusta su postura porque está orgulloso'', ha continuado.

Kiko Jiménez se ha mostrado incrédulo: ''Hay bañadores que vienen con un forro y un paquete, ahí hay trampa. Es como un push up'', y Marieta le ha quitado la razón: ''Ahí no se ve una cosita, se ve la caña de pescar''.