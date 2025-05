'Pappy', el perro que deja impresionado al plató de 'La noche de los récords': "Es increíble"

'La Noche de los Récords' recibe uno de los de los retos más peligrosos e impresionantes hasta la fecha con Txetxu Rojo y su equipo

Las llamas se expanden por el circuito del Jarama en 'La Noche de los récords' con la llegada de un récord espectacular. El protagonista del mismo es Txetxu Rojo de 56 años, aunque se hace llamar 'La Antorcha Humana'. Esta persona que realiza un intento para obtener un título Guinness World Records ha doblado a grandes estrellas, pero su verdadero desafío siempre han sido las llamas y por eso quiere hacer historia junto a su equipo esta noche.

Si quieren conseguirlo deberán realizar una carrera de relevos de 100 metros en menos de un minuto, ocho segundos y 74 centésimas de tiempo. Quien inicie el reto será prendido en fuego y correrá los 25 metros que le separa del siguiente relevista, lo abrazará contagiándole de esta manera las llamas y así sucesivamente hasta llegar al último. Sin embargo, el tiempo no se detendrá hasta que el cuarto pise la meta. Cabe destacar que, durante el desarrollo de la prueba, no podrán ver prácticamente al llevar gel ignifugo y tampoco respirar para no inhalar el humo del fuego.

Así ha sido la arriesgadísima prueba

La jueza da la cuenta atrás y Txetxu sale corriendo al grito de "¡Ardiendo!". Jesús Vázquez no da crédito a lo que ven sus ojos: "Madre mía, completamente envuelto en llamas. Es una cosa muy loca esto, ¿eh?. Impresionantes las imágenes". Cabe destacar que el primero en arder es quien debe aguantar el fuego toda la carrera, por eso, el juez recuerda que en cualquier momento pueden tirarse al suelo para que se les extinga en caso de que alguno de los relevistas se vea en peligro. Tal y como anunciaba previamente, al tocar la línea de meta los cuatro se tiran al suelo y el equipo de seguridad trabaja a pleno rendimiento para apagar sus llamas. "Espectacular", señala el presentador.