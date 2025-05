Patricia Fernández 28 MAY 2025 - 23:40h.

'Pappy' se enfrenta al reto de realizar un recorrido de obstáculos caminando sobre sus patas traseras

Alex Rothacker y su perro 'Pappy the poodle' llegaban al plató de 'La noche de los récords' para que 'Pappy' se enfrentase a un gran reto en directo, pero antes Jesús Vázquez le presentaba: "Tiene tres años y cerca de 70.000 seguidores en las redes sociales, programas de todo el planeta se lo rifan por todo el planeta".

Alex Rothacker y 'Pappy the poodle' entraban al plató del programa recién llegados desde Chicago y Alex explicaba por qué entraba vestido de Popeye: "Siempre me ha encantado, desde que era pequeño". El que contaba su historia con los animales: "Empecé a adiestrar perros desde que tenía 16 años y, desde entonces, me ocupo de esto. Primero, aprendí a adiestras perros simplemente y luego mi mentor me enseño a adiestrar a los perros policía".

El reto al que se enfrenta el perro 'Pappy' en 'La noche de los récords'

Después de darle a conocer, se explicaba el reto al que se iba a enfrentar 'Pappy': realizar en el menor tiempo posible un recorrido de obstáculos caminando sobre las patas traseras, para superar el récord no podía invertir más de dos minutos en realizarlo.

Y llegaba el momento, este perro se ponía en posición junto a Alex, el que iba dándole órdenes frente a este recorrido de obstáculos y, poco a poco, Pappy sobre sus dos patas traseras, iba superándolos, llegando a subir unas escaleras y Jesús Vázquez no daba crédito al verlo: "Qué cosa más increíble".

Tras realizarlo, el juez adjudicador Mike Janela daba el veredicto: "Ha realizado al recorrido en el tiempo de 1 minuto y 23 segundos". Por tanto, obtenían el certificado y la medalla que confirman que han obtenido el título de Guinness World Records.