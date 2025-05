Jesús Vázquez entrevista a la mujer con más modificaciones corporales del mundo en 'La Noche de los Récords'

En 'La Noche de los Récords' tienen el placer de otorgar dos títulos Guinness World Records a la mujer más tatuada y con el mayor número de modificaciones corporales del mundo: Esperance Lumineska. El presentador Jesús Vázquez, quien sufre al presenciar algunos retos del programa, queda impactado al ver sus implantes intradérmicos, no pierde la oportunidad de realizarle una entrevista para resolver todas las dudas que a la audiencia le pueda surgir al ver su aspecto.

Esperance tiene tatuado el 99,98% de su cuerpo

El programa emite una fotografía de la estadounidense hace 20 años para posteriormente revelar a la audiencia cuál es su aspecto a día de hoy. El cambio es drástico, pues Esperance tiene el 99,98% de su cuerpo tatuado. La única parte que no tiene tinta es debajo de sus dedos de los pies y no porque no lo haya intentado: "Se me borra".

El presentador siente curiosidad por ver los tatuajes que tiene en los ojos, momento que ella aprovecha para mostrarle sus encías, su lengua y sus globos oculares tatuadas. Sin embargo, el más especial para la entrevistada es el ave fénix de su costado izquierda. "Fue mi tercero. Representa la transformación de la oscuridad en la luz", confiesa.

Jesús Vázquez, impactado con sus implantes intradérmicos

Al presentador le llama la atención todos los implantes intradérmicos que se le ven a simple vista: tiene en los brazos, las cotillas e incluso en la cabeza. De pensar en esos pequeños objetos introducidos por debajo de su piel que recorren el cuerpo de la estadounidense, Jesús Vázquez siente 'flojera': "Me estoy mareando un poco pero voy a tirar para delante, no os preocupéis".

Sin embargo, la entrevistada no sabría decir qué duele más, si los tatuajes o los implantes porque los primeros requieren "largas sesiones" y los segundos producen "mucha inflamación".

La estadounidense explica qué son las escarificaciones

Además de los tatuajes y los implantes intradérmicos, Esperance cuenta con varias escarificaciones a lo largo de su cuerpo. "Se hacen con un bisturí que corta la tinta negra", afirma y pone de ejemplo la que tiene en el cuello. Al escucharlo, no puede evitar el presentador hacer una mueca de dolor.

¿Cómo reacciona la gente al verla?

Jesús Vázquez, antes de hacer la siguiente pregunta, quiere dejar clara una cosa: "Por supuesto respeto todo y tienes todo el derecho a hacer con tu cuerpo y con tu vida lo que quieras". Sin embargo, el presentador quiere saber cuál es la reacción que tiene la gente normalmente al verla pues cuando ha entrado en el plató, el público se ha quedado asombrado. "Llama la atención a todo el mundo, hay gente que cuando me ve, probablemente les gusto, y hay otros que a lo mejor odian lo que ven. Tengo problemas cuando me subo a un avión porque mi imagen actual no se corresponde con la foto del DNI", cuenta Esperance.