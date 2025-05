Patricias Ramírez ha denunciado que Ana Julia Quezada podría haberla amenazado de muerte

La madre de Gabriel Cruz reclama una ley que blinde a las víctimas frente a sus agresores y les impida seguir haciéndoles daño con hechos como entrevistas en las que dan una nueva versión de los hechos

Tras conocerse que Ana Julia Quezada habría conseguido un teléfono móvil en prisión a cambio de supuestos favores sexuales a un funcionario, Patricia Ramírez, madre del pequeño al que asesinó Ana Julia, hacía un llamamiento y es que siente miedo porque sabe que le ha amenazado de muerte. 24 horas después de revelar estas amenazas, Patricia Ramírez interviene en 'Vamos a ver', reclama que se blinde a las víctimas, que se elabore una nueva ley para protegerles y establecer los límites y se emociona con la palabras de reconocimiento que le dedicaba Joaquín Prat, presentador del espacio.

"Ojalá no nos hubiésemos conocido nunca", decía Joaquín y es que eso significaría que nada habría ocurrido. Patricia Ramírez recibía emocionada estas palabras y respondía haciendo el gesto de un corazón con la mano mientras el presentador añadía: "Ayer decíamos que eres otra víctima de la deshumanización del sistema, de las instituciones, de la judicatura y que el estatuto de la víctima no sirve para nada si no ampara a gente como tú, que sois las víctimas, como tú, como Ruth Ortiz, como Antonio y Eva del Castillo, como tantos y tantos de ellos que lamentablemente hemos tenido que hablar".

"Desgraciadamente, así es", respondía Patricia y planteaba que tenemos un sistema penitenciario y un reglamento "muy arcaico": "No estoy en contra de que se den derechos a los presos que les corresponden, pero si se le dan determinados derechos, hay que hacerlo con las garantías adecuadas, plantemos en el Senado que incluso los criminólogos entren".

Y es que lo que quiere es "blindar" a las víctimas para evitar que les sigan dañando: "Si tienen acceso o móviles o se dan entrevistas, no es una cuestión de quitar o poner, sino de que lo que se ponga, se ponga con seguridad", añadía.

"A nosotras se nos ningunea, no se nos pide permiso y tenemos que salir a rastras detrás", se quejaba y pedía que esto cambie: "Este es el país que nos representa a todos (...) Si va a salir y vive al lado de mi casa, estáis obligados a llamarme, para hablar con un periodista, para dar una nueva versión de los hechos... esto también daña, ella ya es reincidente en este tipo de delitos".

"A Ruth Ortiz le han reventado la vida de nuevo", recordaba en alusión a la madre de los pequeños Ruth y José, a los que mató su padre, José Bretón: "Creo que haría falta o sacar una nueva ley que les blinde a ellos y también a la prensa, esto no es un plato de buen gusto para vosotros, cuando los límites están difusos, estamos en un mar donde no sabemos y también se nos achucha hasta el límite de la ley y no hay que ir al límite de la ley".

Patricia Ramírez responde al abogado de Ana Julia Quezada

"Hoy escuchaba y me han llegado diferentes noticias de que su abogado está diciendo que yo estoy intentando boicotear su pena o ponerla mal o cargarme su reputación", apuntaba Patricia, pero recordaba al letrado que lleva ocho años "sin alzar la voz" en contra de la asesina de su hijo: "Si he tenido que salir es porque soy conocedora de esto desde hace un año y me he estado callando sabiendo que es injusto".

"Pido que rectifique, no estoy lanzando una campaña de odio", exigía.

