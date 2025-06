La invitada se emocionaba en directo: “Yo soy una persona cariñosa, pero después de 10 años y con dos hijos…”

Sheila visitaba ‘El diario de Jorge’ para sorprender a su novio. La invitada llegaba dispuesta a ganar la batalla a la monotonía de un matrimonio de 10 años y a aportar la luz y la fuerza que necesita su relación.

Sheila aparecía en plató disfrazada de Princesa Leia, de ‘Stars Wars’, ya que su novio es un gran fan de esta saga cinematográfica. Antes de reencontrarse con su pareja y hacerle una petición muy especial, la invitada explicaba las complicaciones en la convivencia sin poder contener la emoción:

“Hemos pasado nuestras historias en 10 años, muchas cosas… pero lo amo con todas las fuerzas de mi corazón. Yo soy una persona cariñosa, pero después de tantos años y con dos hijos… pues no, al final no lo soy, y él me lo recalca mucho”.

La realidad es que su novio se siente desatendido y no para de decirle que es una sosa en todos los sentidos. Por eso, Sheila decidía sorprenderle en directo disfrazada de la Princesa Leia.

La invitada se volvía a emocionar al sincerarse con su pareja: “Te traigo aquí porque a pesar de todos los malos momentos que estamos pasando, vengo a decirte lo mucho que te quiero, aunque yo no te lo demuestre y quiero dejar de ser una sosa y lo que necesito son más noches contigo de hotel, aunque con dos criaturas es difícil, ya lo sabes…”.

Pero las sorpresas no acababan ahí para Adrián y antes de terminar, Sheila sacaba una caja del disfraz y… ¡Le pedía matrimonio delante de todo el mundo!